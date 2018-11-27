В Омске водитель грузовика сбил ребенка возле остановки и скрылся

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-27T11:18:19+03:00

В Омске водитель на грузовике сбил ребенка и скрылся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Накануне авария произошла в Амурском поселке. Водитель на грузовом автомобиле белого цвета в районе остановки «11 МСЧ» по улице 4-ая Челюскинцев наехал на 12 мальчика и скрылся с места аварии.

Как сообщили в Госавтоинспекции, мальчику вызвали медиков, он получил травмы. Личность водителя, как и марку машины, пока не удалось узнать. В полиции сейчас разыскивают очевидцев аварии.

Всех, кто может что-то сообщить об аварии, которая произошла вчера утром, просят сообщить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02.