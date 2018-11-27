2018-11-27T11:18:19+03:00
Происшествия

В Омске водитель грузовика сбил ребенка возле остановки и скрылся

Мальчика увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске водитель на грузовике сбил ребенка и скрылсяВ Омске водитель на грузовике сбил ребенка и скрылсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне авария произошла в Амурском поселке. Водитель на грузовом автомобиле белого цвета в районе остановки «11 МСЧ» по улице 4-ая Челюскинцев наехал на 12 мальчика и скрылся с места аварии.

Как сообщили в Госавтоинспекции, мальчику вызвали медиков, он получил травмы. Личность водителя, как и марку машины, пока не удалось узнать. В полиции сейчас разыскивают очевидцев аварии.

Всех, кто может что-то сообщить об аварии, которая произошла вчера утром, просят сообщить по телефонам дежурной части ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске на мусорном полигоне «Камаз» насмерть сбил женщину
В Омске пройдет Большой новогодний бал–2019
Подростка, отжимавшего тряпки в омской столовой детям в чай, переведут в другую школу
28 ноября пройдет консультационный день для кадастровых инженеров
В Омске на виадуке из грузовика на дорогу выпали баллоны с газом
ТНТ объявляет кастинг в первую телевизионную «Школу экстрасенсов»
Мэр - о повышении проезда до 30 рублей: Мы не перекладываем бремя на омичей, мы занимаемся оптимизацией
Заставляли мыть унитазы и есть половую тряпку: Зэки омской колонии снова жалуются на пытки
В Омске капитан теплохода похитил 30 тонн дизеля
В Омске машины после ДТП перегородили улицу Березовую
Миллионный пассажир омского аэропорта получил в подарок билеты до Москвы
В Омске маршрутка столкнулась с «Камазом»: пострадали 3 пассажира
За новое имя аэропорту Омска проголосовало уже 50 тысяч сибиряков
Сибиряк, который ввез в Омск 14 килограммов наркотиков, осудили на 8,5 лет
В центре Омска в аварию попала грузовая «Газель»
Стала известна программа семинара по нацполитике для омских общественников
«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний
Директор омского предприятия незаконно выписал себе премий на 129 тысяч
В Омске картодром у Ленинградского моста все же снесут
Бунтовавшую омскую колонию проверит комиссия Совета Федерации
Пьяный омич сбил ребенка на переходе
На мусорные площадки в Омской области выделят 300 миллионов