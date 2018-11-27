2018-11-27T09:24:56+03:00
Происшествия

В Омске на виадуке из грузовика на дорогу выпали баллоны с газом

Очевидцы беспокоятся, что они могут взорваться
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на мосту кто-то разбросал баллоныВ Омске на мосту кто-то разбросал баллоныФото: vk.com
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Необычное происшествие случилось на окраине города. Очевидцы в соцсетях разместили фотографии с виадука, который ведет на Московку. Там прямо на проезжей части разбросаны баллоны с неизвестным содержимым. Предположительно, произошла авария, а незакрепленные в грузовой машине баллоны посыпались на дорогу. Из-за них даже образовался небольшой затор.

Омичи переживают, что металлические емкости могут взорваться. По словам некоторых жителей, такие баллоны часто перевозят небезопасно, а большинство даже и не знает, как это нужно делать.

Сибиряки надеются, что такая авария не приведет к ЧП, а емкости пустые.

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