В Омске на виадуке из грузовика на дорогу выпали баллоны с газом

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-27T09:24:56+03:00

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Необычное происшествие случилось на окраине города. Очевидцы в соцсетях разместили фотографии с виадука, который ведет на Московку. Там прямо на проезжей части разбросаны баллоны с неизвестным содержимым. Предположительно, произошла авария, а незакрепленные в грузовой машине баллоны посыпались на дорогу. Из-за них даже образовался небольшой затор.

Омичи переживают, что металлические емкости могут взорваться. По словам некоторых жителей, такие баллоны часто перевозят небезопасно, а большинство даже и не знает, как это нужно делать.

Сибиряки надеются, что такая авария не приведет к ЧП, а емкости пустые.