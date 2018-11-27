2018-11-27T09:08:04+03:00
Общество

Мэр - о повышении проезда до 30 рублей: Мы не перекладываем бремя на омичей, мы занимаемся оптимизацией

Власти рассчитывают, что все расчеты в транспорте станут безналичными
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мэр города заявила, что повышение стоимости проезда неизбежноМэр города заявила, что повышение стоимости проезда неизбежноФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мэр Омска Оксана Фадина высказалась о неизбежном повышении проезда в городе. Стоимость проезда может вырасти с 22 рублей до 30 рублей. При этом максимум придется платить тем, кто рассчитывается наличными деньгами.

По словам мэра, повышение стоимости проезда - это не перекладывание ответственности на жителей города, а оптимизация:

- Можно платить межтарифную разницу из бюджета, но чудес не бывает! Из-за удорожания топлива и снижение пассажиропотока приходится оптимизировать: мы закупили автобусы «ПАЗ Вектор Некст», меняем пропорцию пассажиропотока. К концу года мы получим еще 20 новых автобусов, они уже будут большими. Так мы сможем сэкономить на обслуживании.

Спикер горсовета Владимир Корбут добавил, что 30 рублей – это максимальная стоимость по безналичному расчету, никто не мешает перевозчикам установить меньше. Введение безналичного расчета позволит контролировать перевозчиков и уплату налогов от них.

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