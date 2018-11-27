2018-11-27T07:21:37+03:00
Происшествия

В Омске машины после ДТП перегородили улицу Березовую

В этом районе в городе были серьезные пробки [фото]
Станислав МУХИН
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Мусоровоз забодал девятку.Мусоровоз забодал девятку.Фото: vk.com
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Необычная авария произошла утром вторника недалеко от центра Омска. На улице Березовая в районе областной поликлиники столкнулись две машины. Мусоровоз врезался в девятку, которая, скорее всего, отъезжала от обочины. Водитель, судя по всему, не убедился в безопасности маневра.

Удар был не сильным, но последствия аварии получились серьезными. Машины перегородили почти всю дорогу. Из-за этого утром в этом районе образовались большие пробки. Кстати, очевидцы утверждают, что в понедельник в этом же месте случилась похожая авария. Только тогда мусоровоз забодал маршрутку.

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