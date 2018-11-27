2018-11-27T06:56:49+03:00
Общество

Миллионный пассажир омского аэропорта получил в подарок билеты до Москвы

Сибиряк остался доволен
Станислав МУХИН
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Омский аэропорт в этом году уже преодолел планку в 1 миллион пассажиров.Омский аэропорт в этом году уже преодолел планку в 1 миллион пассажиров.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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Омский аэропорт в этом году уже преодолел планку в 1 миллион пассажиров. Именно столько человек прошли через воздушные ворота города. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Накануне там чествовали миллионного пассажира. Им стал Александр Ярыгин, прилетевший из Москвы. В качестве подарка руководство омского аэропорта подарило ему сертификат о том, что сибиряк является миллионным пассажиром и приятный бонус: бесплатные билеты до Москвы.

Омич был прятно удивлен и отметил:

- Летаю очень часто, может быть поэтому мне и повезло — стал миллионным пассажиром. Желаю Омскому аэропорту не останавливаться на достигнутом.

Отметим, что сейчас аэропорт участвует в проекте Общественной палаты "Великие имена России". В рамках него воздушной гавани Омска предстоит дать имя известного соотечественника. Сибиряки уже высказали свои предпочтения. В финал прошли три варианта: Михаил Ульянов, Андрей Туполев и Дмитрий Карбышев. Голосование омичей показывает, что большинство жителей хотят дать имя аэропорту в честь Карбышева. Этот вариант уверенно лидирует. Отметим, что голосование продлится до 30 ноября. Имя аэропорту Общественная палата назовет уже 5 декабря.

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