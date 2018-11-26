В Омске маршрутка столкнулась с «Камазом»: пострадали 3 пассажира

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-26T14:56:54+03:00

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На улице 22-ого Партсъезда сегодня днем произошла авария с пассажирской маршруткой. Водитель маршрутки № 51 «Ж/д вокзал – ОмскГлавСнаб» ехал в направлении Кирпичного завода, но в районе дома №100 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Камаз».

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в момент аварии в маршрутке находились 4 пассажира. Трое пассажиров и водитель получили травмы и обратились за помощью медиков. Водитель «Камаза» не пострадал, основной удар пришелся на переднюю часть машины с пассажирами. Маршрутка сильно повреждена.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и проводят проверку.