За новое имя аэропорту Омска проголосовало уже 50 тысяч сибиряков

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-26T14:29:14+03:00

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Продолжается голосование за новое имя аэропорту "Омск-Центральный". Напомним, что по всей стране в рамках проекта Общественной палаты РФ "Великие имена России" собираются присвоить фамилии известных соотечественников 47 воздушным гаваням. Несколько недель жители предлагали свои варианты, самые популярные из которых попали в шорт-лист из 10 имен. После этого омичи голосовали уже за тройку фаворитов. В итоге в финал прошли следующие варианты: герой СССР Дмитрий Карбышев, актер Михаил Ульянов и авиаконструктор Андрей Туполев.

С первых дней лидерство в голосовании захватил вариант с Карбышевым. Герой Великой Отечественной Войны продолжает оставаться лидером предпочтений жителей Омска и сейчас. На данный момент он уверенно побеждает с результатом в 39%. Карбышев опережает Андрея Туполева и Михаила Ульянова на несколько тысяч голосов. Второе место занимает авиаконструктор Андрей Туполев, который получил 15,5 тысячи голосов (30 %), на третьем – актер Ульянов – 14,8 тыс. голосов (29 %).

Интересно, что жители очень активно откликнулись на голосование. Всего свои мнения высказало уже более 50 тысяч омичей. Голосование завершится 30 ноября. А какое имя присвоят аэропорту Омска, станет известно уже 5 декабря. Голосование продолжается.