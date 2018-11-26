Сибиряк, который ввез в Омск 14 килограммов наркотиков, осудили на 8,5 лет

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-26T14:22:42+03:00

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Городской суд в Тюкалинске вынес приговор 43-летнему кемеровчанину, который вез наркотики из Омска в Москву. Мужчина забрал из тайника в Московской области 20 свертков с синтетическими наркотиками, их общая масса составляла 14 килограмм. Свертки он спрятал в своей машине между обшивкой салона и кузовом и выехал в Омскую область. Здесь его и задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, кемеровчанин планировал сбывать наркотики путем закладок у нас в регионе. У мужчины было несколько смягчающих обстоятельств: он полностью признал свою вину, это его первое преступление, у него на иждевении находится малолетний ребенок. Суд признал его виновным и осудил на 8,5 лет в колонии строго режима.