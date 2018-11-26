В центре Омска в аварию попала грузовая «Газель»

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-26T13:57:49+03:00

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На улицах города сегодня весь день идет снег. Обильные осадки провоцируют аварии на дорогах. С утра весь город стоял в пробках из-за снегопада и аварий. В соцсетях омичи выложили фотографии с места аварии на улице Жукова. Там грузовая «Газель» столкнулась с легковушкой.

Омичи предполагают, что авария произошла из-за того, что водитель «Газели» не справился с управлением на скользкой неочищенной от снега дороги. Грузовая машина въехала легковушке в бок со стороны водителя. О пострадавших пока не сообщается, на месте аварии сейчас работают сотрудники ДПС. Вокруг ДТП собралась небольшая пробка.

В комментариях омичи рассказали, что на этом перекрестки аварии происходят часто.