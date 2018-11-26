СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-26T13:04:20+03:00

Директор омского предприятия незаконно выписал себе премий на 129 тысяч Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

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В Оконешниковском районе директор государственного предприятия «Оконешниковское дорожное ремонтно-строительное управление» незаконно выписывал себе премии. Как сообщили в областной прокуратуре, директор издал указ о выплате ему ежемесячно денег за выслугу лет. Размер премий составлял 40% от оклада.

В ходе проверки выяснилось, что директор за год перечислил себе премий на 129 тысяч рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.

Сейчас на руководителя завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Расследование по делу еще не завершено.