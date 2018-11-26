В Омске картодром у Ленинградского моста все же снесут

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-26T12:47:14+03:00

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Картодром, расположенный у Ленинградского моста на территории ДОСФФФ, планируют убрать. Территорию на которой он находится отдали под застройку. По словам представителей ДОСААФ они ничего не могут с этим сделать – они проиграли все суды. Не повлияла на ситуацию и защита омского бойца Александра Шлеменко, который в соцсетях просил оставить картодром.

Дело в том, что картинг под мостом построили еще в начале нулевых, но документы как следует не оформили. Территория находится в ведении мэрии, по плану города она относится к зоне объектов административно-делового и общественного назначения. Это значит, что на ней запрещено размещать спортивные объекты.

Региональное отделение ДОСААФ обращались в правительство региона и в мэрию с просьбой сохранить объект. Также было несколько судов, которые ДОСААФ проиграло. Сейчас принято окончательное решение о демонтаже картодрома. На его месте построят развлекательный комплекс.