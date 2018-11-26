Бунтовавшую омскую колонию проверит комиссия Совета Федерации

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-26T12:14:06+03:00

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Сегодня омскую колонию №6, где в октябре произошел бунт, собираются посетить делегация из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Возглавлять визит будет председатель Комитета Совета Федерации по организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

Также чиновники планируют провести на территории колонии совещание, которое посвятят производственной деятельности УФСИН России по Омской области. На совещание приглашены сенатор от правительства Омской области Елена Мизулина и сенатор от Законодательного собрания Омской области Виктор Назаров, а также другие чиновники.

Напомним, что бунт в колонии №6 произошел 6 октября. Тогда заключенные устроили драку и вывесили в окно плакат с надписью «Спасите». После массовой драки несколько заключенных оказались в больнице. Бунт тогда удалось подавить, причиной его стало несогласие заключенных с режимом содержания. Омскую тюрьму уже несколько раз проверяли уполномоченные по правам человека, но в итоге так ничего и не нашли.