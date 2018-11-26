На мусорные площадки в Омской области выделят 300 миллионов

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-26T11:04:50+03:00

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На селекторном совещании с главами районов обсуждалась ситуация созданием и содержанию площадок для накопления мусора. Такая обязанность на районы ложится с 1 января 2019 года в связи с мусорной реформой в нашем регионе.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас должно быть рассчитано необходимое количество и емкость мусорных контейнеров. Также необходимо приобрести специальное оборудование и установить его на отведенных местах. Только в этом случае единый мусорные оператор приедет к площадкам и уберет отходы. Чтобы помочь районам с решением этих проблем из регионального бюджета выделят 300 миллионов рублей на эти цели.

Чтобы успеть в сроки, районам нужно подготовиться: спланировать закупки, а затем провести совместные торги на поставку необходимого оборудования и его установку. С 1 января омичи будут платить за мусор в отдельной квитанции.

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