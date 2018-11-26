Омск занял 72 место в РФ по качеству жизни

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-26T10:29:39+03:00

Всего же в рейтинге было 78 городов

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Рейтинг качества жизни в российских городах составил Финансовый университет при правительстве РФ. В его основу легли результаты социологических исследований за 2108 года. Исследования проводились в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек.

В исследовании учитывались следующие параметры: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства и работу городских властей. Также эксперты смотрели на оценку удобства города его жителями, миграционные настроения и уровень дохода по этим пунктам Омск получил один из самых маленьких баллов.

Омск в этом рейтинге занял печальное 72 место и оказался в последней десятке. Он оказался там с Махачкалой, Волгоградом, Курганом и Астраханью.

Первое место в рейтинге заняла Тюмень, вместе с ней первую пятерку вошли: Грозный, Москва, Казань и Сочи.