2018-11-26T10:29:39+03:00
Общество

Омск занял 72 место в РФ по качеству жизни

Всего же в рейтинге было 78 городов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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По качеству жизни Омск занял 72 место в рейтингеПо качеству жизни Омск занял 72 место в рейтингеФото: пресс-служба администрации города Омска
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Рейтинг качества жизни в российских городах составил Финансовый университет при правительстве РФ. В его основу легли результаты социологических исследований за 2108 года. Исследования проводились в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек.

В исследовании учитывались следующие параметры: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства и работу городских властей. Также эксперты смотрели на оценку удобства города его жителями, миграционные настроения и уровень дохода по этим пунктам Омск получил один из самых маленьких баллов.

Омск в этом рейтинге занял печальное 72 место и оказался в последней десятке. Он оказался там с Махачкалой, Волгоградом, Курганом и Астраханью.

Первое место в рейтинге заняла Тюмень, вместе с ней первую пятерку вошли: Грозный, Москва, Казань и Сочи.

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