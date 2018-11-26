Бузова - о пожилой модели омского агентства: Пусть в 63 года все так выглядят!

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-26T09:39:34+03:00

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Не так давно женщину из омского агентства «Oldushka», которое стало знаменитым на всю страну, признали моделью года. 63-летней Валентине Ясень премию присудил известный глянцевый журнал.

Ольга Бузова в своем Инстаграм полижительно высказалась о таких успехах Валентины:

- Восхищаюсь женщинами, которые в любом возрасте начинают заниматься любимым делом. Я сейчас говорю про Валентину Ясень, 63-летнюю модель, она потрясающая. Ведь всего три года назад она в Петербурге работала в аптеке, а сейчас — модель года по версии многих глянцевых журналов. Сколько бы лет вам ни было, всегда есть возможность заниматься тем, что нравится. И пусть в 63 года все так выглядят! - написала в соцсетях Бузова.

Омич Игорь Гавар основал в 2016 году свое модельное агентство, которое работает исключительно с пожилыми людьми. Его филиалы а данный момент есть в Омске, Москве и Санкт-Петербурге.