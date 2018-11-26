Омичка отсудила 70 тысяч за падение в трамвае

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-26T08:59:14+03:00

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На длительные разбирательства у женщины ушло целых три года. Она упала в трамвае еще в ноябре 2015 года. Утром женщина ехала на работу по улице 2-ая Восточная. Трамвай неожиданно сошел с рельсов и женщина упала. У нее диагностировали закрытый неосложненный компрессионный перелом поясничного позвонка.

Как сообщили в прокуратуре, причиной аварии стала невнимательность водителя трамвая. Он не заметил посторонний предмет на рельсах, поэтому колеса на скорости ударились в стык рельсов. Рельс повредился и трамвай сошел с них.

Суд удовлетворил иск женщины и взыскал в ее пользу с МП «Электрический транспорт» 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.