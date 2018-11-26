Стало известно место Омска в рейтинге самых «трезвых» регионов

СЕГОДНЯ 08:08 2018-11-26T08:13:20+03:00

У нас пьют не так уж и сильно, если верить исследованию. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Любопытные данные опубликовали социологи. Федеральный проект "Трезвая Россия" составил необычный рейтинг. Они выясняли, где в нашей стране меньше всего пьют. Так социологи смогли составить рейтинг самых трезвых регионов. Ожидаемо Чечня возглавила рейтинг самых трезвых регионов. Так же меньше пьют и другие республики - Ингушетия и Дагестан.

Зато больше всего алкоголя потребляют в Ненецком автономного округе, в Магаданской области и на Чукотке.

Омская область же находится в верхней части рейтинга. У нас 27-е место среди самых трезвых регионов. Но наши земляки выпивают далеко не меньше всех в Сибири. У тюменцев по количеству потребленного 7 место, а Новосибирская область занимает 18 строчку. Так что омичам в любви к здоровому образу жизни еще есть куда стремиться.