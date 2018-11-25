Хоккеисты омского «Авангарда» надели шапки ради мам

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-25T12:16:01+03:00

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Хоккеисты омского «Авангарда» присоединислись к необычному флешмобу ко дню матери. Они в соцсетях разместили трогательный видеоролик, где говорят теплые слова своим мамам обещают надевать шапки в холод, чтобы их не расстраивать.

На видео каждый их игроков команды надевает головной убор и выражает слова любви своим мамам. Ролик был запущен ко Дню матери, который отмечают сегодня, 25 ноября.

Хоккеисты призывают присоединиться ко флешмобу и снять маленький ролик для своих мам с такими же словами. Ролик нужно отметить специальным хештэгом #МАМАЯНАДЕЛШАПКУ. Так его смогут увидеть другие пользователи.