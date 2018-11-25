2018-11-25T12:16:01+03:00
Общество

Хоккеисты омского «Авангарда» надели шапки ради мам

Команда присоединилась ко флешмобу с поздравлениями для мам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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Хоккеисты омского «Авангарда» присоединислись к необычному флешмобу ко дню матери. Они в соцсетях разместили трогательный видеоролик, где говорят теплые слова своим мамам обещают надевать шапки в холод, чтобы их не расстраивать.

На видео каждый их игроков команды надевает головной убор и выражает слова любви своим мамам. Ролик был запущен ко Дню матери, который отмечают сегодня, 25 ноября.

Хоккеисты призывают присоединиться ко флешмобу и снять маленький ролик для своих мам с такими же словами. Ролик нужно отметить специальным хештэгом #МАМАЯНАДЕЛШАПКУ. Так его смогут увидеть другие пользователи.

Игроки "Авангарда" поздравляют мам с праздником.Дорогие мамы! Поздравляем вас с праздником! Спасибо вам за каждый день, что вы рядом. Спасибо за поддержку. За добрые слова. За ласку и нежность. За время, которое вы тратите, чтобы у нас всё было хорошо. Спасибо, что радуетесь победам и не позволяете раскисать из-за поражений. За каждую улыбку, которую дарите. Вы самые лучшие! Мы вас любим!

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