Хоккеисты омского «Авангарда» надели шапки ради мам
Хоккеисты омского «Авангарда» присоединислись к необычному флешмобу ко дню матери. Они в соцсетях разместили трогательный видеоролик, где говорят теплые слова своим мамам обещают надевать шапки в холод, чтобы их не расстраивать.
На видео каждый их игроков команды надевает головной убор и выражает слова любви своим мамам. Ролик был запущен ко Дню матери, который отмечают сегодня, 25 ноября.
Хоккеисты призывают присоединиться ко флешмобу и снять маленький ролик для своих мам с такими же словами. Ролик нужно отметить специальным хештэгом #МАМАЯНАДЕЛШАПКУ. Так его смогут увидеть другие пользователи.
Игроки "Авангарда" поздравляют мам с праздником.Дорогие мамы! Поздравляем вас с праздником! Спасибо вам за каждый день, что вы рядом. Спасибо за поддержку. За добрые слова. За ласку и нежность. За время, которое вы тратите, чтобы у нас всё было хорошо. Спасибо, что радуетесь победам и не позволяете раскисать из-за поражений. За каждую улыбку, которую дарите. Вы самые лучшие! Мы вас любим!