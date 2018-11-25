Китайцы будут перерабатывать омский лес в палочки для мороженого

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-25T10:04:21+03:00

В Омской области китайцы будут перерабатывать лес в палочки для мороженого Фото: Иван ПРОХОРОВ

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В Омске прошла встреча в рамках которой обсуждали создание деревообрабатывающего предприятия в Тарском районе. Как сообщили в региональном минприроды, в ней приняли участие как представители от Омской области, так и представители китайской компании, которая также принимать учатие в реализации проекта.

Проект предусматривает создание современного высокотехнологичного производства по заготовке и комплексной переработке древесины. Мощность предприятия составит 600 тысяч кубических метров древесины лиственных пород. На предпритии планируют производство пиломатериалов, мебельных заготовок, древесного угля и даже палочек для мороженного.