2018-11-25T10:04:21+03:00
Общество

Китайцы будут перерабатывать омский лес в палочки для мороженого

Крупное предприятие создадут в Тарском районе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области китайцы будут перерабатывать лес в палочки для мороженогоВ Омской области китайцы будут перерабатывать лес в палочки для мороженогоФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В Омске прошла встреча в рамках которой обсуждали создание деревообрабатывающего предприятия в Тарском районе. Как сообщили в региональном минприроды, в ней приняли участие как представители от Омской области, так и представители китайской компании, которая также принимать учатие в реализации проекта.

Проект предусматривает создание современного высокотехнологичного производства по заготовке и комплексной переработке древесины. Мощность предприятия составит 600 тысяч кубических метров древесины лиственных пород. На предпритии планируют производство пиломатериалов, мебельных заготовок, древесного угля и даже палочек для мороженного.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске временно изменят маршрут двух электричек
Омич ночью упал с моста во время прогулки
Омичи назвали сумму, которой им хватит для счастья
Омичка хотела заработать на сдаче квартиры, но лишилась всех денег
На Левом берегу Омска появилась новая остановка
В Омске вандалы вырубили хвойную алею у аграрного университета
В Новосибирске таксист застрелил крупного омского предпринимателя
Омский депутат, заявивший, что не желает кормить многодетные семьи, отделался предупреждением
Омичи снова жалуются на запах гари в городе
Омские школьники, которые отжимали ученице тряпки в еду и снимали видео, хотели много лайков
В Омске из-за незакрепленной страховки с высоты 26 метров сорвался рабочий
Экс-ректору педуниверситета Волоху заменили условный срок на реальный
Губернатор принял отставку главы РЭК Омской области
В Омской области обнаружили школу искусств, где не было автоматической пожарной сигнализации
Прокуратура добивается сноса 27 аварийных домов в Омской области
«Ростелеком» показал омским журналистам умный дом
Двое омских подростков устроили с полицейскими гонку на угнанных «Жигулях»
Приговор экс-главе омской налоговой Ровейну, убившему жену, вынесет суд присяжных
В Омске продолжается долгосрочный социальный проект «Луч добра»
Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения правоприменительной практики за III квартал
Омичи обсудили, как будут реконструировать озеро Кирпичка с утками и ондатрами
Общественник предложил переименовать Омск в Колчаковск и поставить статую Христа
В Омске дрифтеры на улице Ватутина не дают спать жителям района
УФАС запретило омскому министру Чекусову говорить про повышение цен на хлеб
В Омске эвакуировали кондитерскую фабрику из-за угрозы взрыва
На пожилую омичку напал ее молодой сожитель