2018-11-25T08:03:21+03:00
Общество

В Омске временно изменят маршрут двух электричек

Это связано с ремонтными работами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске временно перестанут ходить две электричкиВ Омске временно перестанут ходить две электричкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующей неделе 27 и 29 ноября два электропоезда не будут доезжать до Московки. Вместо этого их пустят до Омска. Как сообщили в РЖД, это связано с ремонтом контактной сети.

Изменения в движении коснутся электропоезда «Лузино-Московка» - отправление в 18.38, теперь поезд отправят до Омска. На конечную станцию Омск-Пассажирский он прибудет в 19.16. Также изменения затронут поезд «Московка-Входная». Вместо станции Московка он будет отъезжать из Омска в 20.42, во Входную он прибудет в 21.12.

Пассажиров, которые пользуются этими поездами просят учитывать изменения при планировании своих поездок.

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