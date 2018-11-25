В Омске временно изменят маршрут двух электричек

СЕГОДНЯ 08:03 2018-11-25T08:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе 27 и 29 ноября два электропоезда не будут доезжать до Московки. Вместо этого их пустят до Омска. Как сообщили в РЖД, это связано с ремонтом контактной сети.

Изменения в движении коснутся электропоезда «Лузино-Московка» - отправление в 18.38, теперь поезд отправят до Омска. На конечную станцию Омск-Пассажирский он прибудет в 19.16. Также изменения затронут поезд «Московка-Входная». Вместо станции Московка он будет отъезжать из Омска в 20.42, во Входную он прибудет в 21.12.

Пассажиров, которые пользуются этими поездами просят учитывать изменения при планировании своих поездок.