2018-11-25T07:49:17+03:00
Общество

Омичи назвали сумму, которой им хватит для счастья

Реальная же зарплата жителей во много раз ниже
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чтобы быть счастливыми жителям Омска нужно 149 тысяч в месяцЧтобы быть счастливыми жителям Омска нужно 149 тысяч в месяцФото: Мария ЛЕНЦ
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Средний житель нашего города хочет получать почти 150 тысяч в месяц, именно тогда он сможет чувствовать себя счастливым. Такие данные предоставили аналитики портала SuperJob.

В соседних с Омском городах пожелания жителей ещё выше - в Тюмени жителям для счастья нужно 167 тысяч, а в Новосибирске - 154 тысячи. Жителям разных городов в рамках опроса предлагали выразить счастье в финансовом эквиваленте.

Самую большую сумму для счастья назвали жители Владивостока - им нужно 208 тысяч рублей в месяца. Почти столько же хотят и москвичи. А вот самые скоромные пожелания у жителей Набережных Челнов и Оренбурга - там нужно всего 116 тысяч рублей.

Отметим, что средняя зарплата в Омске существенно отличается от той, что смогла бы сделать омичей счастливыми. В среднем жителей города получают не больше 30 тысяч в месяц.

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