На Левом берегу Омска появилась новая остановка

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-24T11:43:18+03:00

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После многочисленных жалоб жителей Левого берега, омская мэрия открыл новую остановку. Он расположен напротив дома по улице Ватутина, 14 стал действовать новый остановочный комплекс «Березовая роща». Ранее людям, чтобы уехать на общественном транспорте, из окрестных многоэтажек приходилось идти полкилометра до других остановок.

Недочет исправили по иску региональной прокуратуры.

Теперь же здесь будут останавливаться автобусы и микроавтобусы, следующие по маршрутам №23, 70, 95, 225, 362 и 703.