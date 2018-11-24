В Новосибирске таксист застрелил крупного омского предпринимателя

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-24T10:17:14+03:00

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Инцидент произошел на парковке Новосибирского аэропорта. По данным омских СМИ, омский предприниматель Артем Гаврилов прилетел туда из Таиланда, где, по предварительным данным отбывал наказание. Свою машину он забрать не смог - так зак задолжал за стоянку около 100 тысяч рублей. Бизнесмен поймал такси, на котором и колесил весь день по городу. Но в итоге выяснилось, что заплатить он сможет только половину суммы, которая набежала, - тысячу рублей. Водитель и пассажир сильно повздорили. Когда Гаврилов приехал на следующий день за своим авто, таксист уже поджидал его на парковке.

- Гаврилов расплатился с парковщиками, таксист потребовал отдать и ему долг - тысячу рублей. В итоге разразился конфликт, драка, Гаврилов достал из своей машины травмат «Оса», а таксист - из своей и тоже «Осу», - сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. - В ходе перестрелки самарец 3 раза попал в тело новосибирца - не причинив тяжких последствий, таксист «ужалил» 2 раза, но одна резиновая пуля попала в глаз. Это ранение и стало причиной смерти Артема Гаврилова.

По этому делу начата доследственная проверка.