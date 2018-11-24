2018-11-24T10:17:14+03:00
Происшествия

В Новосибирске таксист застрелил крупного омского предпринимателя

Мужчина несколько дней пробыл в коме и накануне скончался
Анна МИКУЛА
Поделиться:
По этому делу начата доследственная проверка.По этому делу начата доследственная проверка.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Инцидент произошел на парковке Новосибирского аэропорта. По данным омских СМИ, омский предприниматель Артем Гаврилов прилетел туда из Таиланда, где, по предварительным данным отбывал наказание. Свою машину он забрать не смог - так зак задолжал за стоянку около 100 тысяч рублей. Бизнесмен поймал такси, на котором и колесил весь день по городу. Но в итоге выяснилось, что заплатить он сможет только половину суммы, которая набежала, - тысячу рублей. Водитель и пассажир сильно повздорили. Когда Гаврилов приехал на следующий день за своим авто, таксист уже поджидал его на парковке.

- Гаврилов расплатился с парковщиками, таксист потребовал отдать и ему долг - тысячу рублей. В итоге разразился конфликт, драка, Гаврилов достал из своей машины травмат «Оса», а таксист - из своей и тоже «Осу», - сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. - В ходе перестрелки самарец 3 раза попал в тело новосибирца - не причинив тяжких последствий, таксист «ужалил» 2 раза, но одна резиновая пуля попала в глаз. Это ранение и стало причиной смерти Артема Гаврилова.

По этому делу начата доследственная проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичка хотела заработать на сдаче квартиры, но лишилась всех денег
На Левом берегу Омска появилась новая остановка
В Омске вандалы вырубили хвойную алею у аграрного университета
Омский депутат, заявивший, что не желает кормить многодетные семьи, отделался предупреждением
Омичи снова жалуются на запах гари в городе
Омские школьники, которые отжимали ученице тряпки в еду и снимали видео, хотели много лайков
В Омске из-за незакрепленной страховки с высоты 26 метров сорвался рабочий
Экс-ректору педуниверситета Волоху заменили условный срок на реальный
Губернатор принял отставку главы РЭК Омской области
В Омской области обнаружили школу искусств, где не было автоматической пожарной сигнализации
Прокуратура добивается сноса 27 аварийных домов в Омской области
«Ростелеком» показал омским журналистам умный дом
Двое омских подростков устроили с полицейскими гонку на угнанных «Жигулях»
Приговор экс-главе омской налоговой Ровейну, убившему жену, вынесет суд присяжных
В Омске продолжается долгосрочный социальный проект «Луч добра»
Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения правоприменительной практики за III квартал
Омичи обсудили, как будут реконструировать озеро Кирпичка с утками и ондатрами
Общественник предложил переименовать Омск в Колчаковск и поставить статую Христа
В Омске дрифтеры на улице Ватутина не дают спать жителям района
УФАС запретило омскому министру Чекусову говорить про повышение цен на хлеб
В Омске эвакуировали кондитерскую фабрику из-за угрозы взрыва
На пожилую омичку напал ее молодой сожитель