В Новосибирске таксист застрелил крупного омского предпринимателя
Инцидент произошел на парковке Новосибирского аэропорта. По данным омских СМИ, омский предприниматель Артем Гаврилов прилетел туда из Таиланда, где, по предварительным данным отбывал наказание. Свою машину он забрать не смог - так зак задолжал за стоянку около 100 тысяч рублей. Бизнесмен поймал такси, на котором и колесил весь день по городу. Но в итоге выяснилось, что заплатить он сможет только половину суммы, которая набежала, - тысячу рублей. Водитель и пассажир сильно повздорили. Когда Гаврилов приехал на следующий день за своим авто, таксист уже поджидал его на парковке.
- Гаврилов расплатился с парковщиками, таксист потребовал отдать и ему долг - тысячу рублей. В итоге разразился конфликт, драка, Гаврилов достал из своей машины травмат «Оса», а таксист - из своей и тоже «Осу», - сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. - В ходе перестрелки самарец 3 раза попал в тело новосибирца - не причинив тяжких последствий, таксист «ужалил» 2 раза, но одна резиновая пуля попала в глаз. Это ранение и стало причиной смерти Артема Гаврилова.
По этому делу начата доследственная проверка.