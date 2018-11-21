Омичи сдали в банки мелочи на миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-21T11:38:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омском отделении Банка России проводили акцию «День приема монеты». Сибиряки могли принести ее с 29 октября по 2 ноября. Банку понадобилось около трех недель, чтобы подсчитать всю мелочь и подвести итоги.

Монеты можно было сдать в подразделениях девяти коммерческих банков. Омичи насобирали 770 тысяч монет всех номиналов на общую сумму 1 миллион 32 тысячи рублей, рассказали в Сибирском ГУ Банка России. В прошлом году, когда акция проходила впервые, омичи принесли немного больше – 1 миллион 152 тысяч рублей мелочью.

Больше всего вернулось монет номиналом 10 копеек – 334 тысячи штук, меньше всего онет номиналом 5 рублей – 28 тысяч штук.

Принесенные монеты можно было поменять на 100-рублевые купюры с символикой чемпионата мира по футболу и Крыма, а также на памятные монеты 10 и 25 рублей.