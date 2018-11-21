2018-11-21T11:38:52+03:00
Общество

Омичи сдали в банки мелочи на миллион рублей

На пересчет монет ушло пошли три недели
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи в банки принесли миллион рублей мелочьюОмичи в банки принесли миллион рублей мелочьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омском отделении Банка России проводили акцию «День приема монеты». Сибиряки могли принести ее с 29 октября по 2 ноября. Банку понадобилось около трех недель, чтобы подсчитать всю мелочь и подвести итоги.

Монеты можно было сдать в подразделениях девяти коммерческих банков. Омичи насобирали 770 тысяч монет всех номиналов на общую сумму 1 миллион 32 тысячи рублей, рассказали в Сибирском ГУ Банка России. В прошлом году, когда акция проходила впервые, омичи принесли немного больше – 1 миллион 152 тысяч рублей мелочью.

Больше всего вернулось монет номиналом 10 копеек – 334 тысячи штук, меньше всего онет номиналом 5 рублей – 28 тысяч штук.

Принесенные монеты можно было поменять на 100-рублевые купюры с символикой чемпионата мира по футболу и Крыма, а также на памятные монеты 10 и 25 рублей.

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