Омич пытался ограбить банк
Непонятно, на что надеялся омич, который накануне, 20 ноября, вечером попытался ограбить банк на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина, не долго размышляя над планом, просто разбил окно, пробрался внутрь и начал наугад искать деньги. При этом освещал помещение фонариком.
Сработала сигнализация, на тревогу немедленно выехал ближайший к месту происшествия экипаж.
- Когда сотрудники охраны прибыли по нужному адресу, первое, что они увидели: разбитое окно, силуэт человека и свет фонарика внутри помещения, - сообщает пресс-служба «СТБ-Охраны». - Лицо, незаконно проникшее в учреждение, необходимо было задержать.Оперативно оценив ситуацию, группа реагирования вызвала два дополнительных экипажа, так как было неизвестно, имелись ли у злоумышленника сообщники, и какой «лазейкой» они воспользуются, чтобы скрыться. Три автомобиля «СТБ-Охрана» блокировали выходы, не оставив правонарушителям шанса на побег. Вызваны сотрудники полиции.
После приезда правоохранительных органов было установлено, что в помещении находился один мужчина. Горе-грабителя задержали и передали в полицию.