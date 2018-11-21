2018-11-21T10:24:15+03:00
Общество

Омич пытался ограбить банк

Он пробрался туда через окно, но его успели скрутить
Анна МИКУЛА
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Горе-грабителя задержали и передали в полицию.Горе-грабителя задержали и передали в полицию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Непонятно, на что надеялся омич, который накануне, 20 ноября, вечером попытался ограбить банк на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина, не долго размышляя над планом, просто разбил окно, пробрался внутрь и начал наугад искать деньги. При этом освещал помещение фонариком.

Сработала сигнализация, на тревогу немедленно выехал ближайший к месту происшествия экипаж.

- Когда сотрудники охраны прибыли по нужному адресу, первое, что они увидели: разбитое окно, силуэт человека и свет фонарика внутри помещения, - сообщает пресс-служба «СТБ-Охраны». - Лицо, незаконно проникшее в учреждение, необходимо было задержать.Оперативно оценив ситуацию, группа реагирования вызвала два дополнительных экипажа, так как было неизвестно, имелись ли у злоумышленника сообщники, и какой «лазейкой» они воспользуются, чтобы скрыться. Три автомобиля «СТБ-Охрана» блокировали выходы, не оставив правонарушителям шанса на побег. Вызваны сотрудники полиции.

После приезда правоохранительных органов было установлено, что в помещении находился один мужчина. Горе-грабителя задержали и передали в полицию.

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