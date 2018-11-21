В Омске маршрутки № 568 поедут по Масленникова

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-21T11:47:51+03:00

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С воскресенья, 25 ноября, изменится схема движения маршрутки №568 «СНТ «Золотое Руно» - СНТ «Заря-2». Теперь она будет ходить по улице Бердникова и 20 лет РККА, а в обратную сторону по улицам Масленникова, 20 лет РККА и Бердникова, сообщили в администрации города.

Маршрутка перестанет ездить по улице Лизы Чайкиной. Такая корректировка в движении сделано для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей улиц 20 лет РККА и Масленникова. Теперь они смогут без пересадок добираться до центра города, вокзала и улицы Воровского.

На маршруте №568 будут ездить автобусы малого класса, вместимостью 36 пассажиров. Интервал движения в часы пик составит 8 минут.