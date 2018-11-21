Омский депутат Путинцев принес в горсовет 100 триллионов долларов

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-21T09:58:37+03:00

Правда, выяснилось что валюта зимбабвийская и на нее не купишь даже буханку хлеба

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Удивил коллег по горсовету председатель комитета по вопросам ЖКХ и транспорта Виталий Путинцев. Как сообщает «Омск-информ», депутат принес 100 трлн долларов - причем, одной купюрой. Но выяснилось, валюта зимбабвийская и никакой особенной ценности не представляет.

- Говорят, этих денег хватит разве что на буханку хлеба. Это страна с миллионными процентами инфляции. Но они эту проблему решили и перешли в местным расчетах на американские доллары, - поделился знаниями об экономике африканской страны Путинцев.

Перед началом очередного заседания он вспомнил о том, как в прошлом году свергли лидера Зимбабве Роберта Мугабе, правившего 30 лет. Депутат объяснил, что держит ее в кошельке на развод.