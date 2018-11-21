80% омичей мечтают о повышении зарплаты

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-21T09:42:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» спрашивал в омичей, довольны ли они своей зарплатой. Подавляющее большинство - 80% из 910 опрошенных респондентов ответили на этот вопрос отрицательно. Полностью довольны своими доходами только 15% участников опроса. Еще 5% недавно получали прибавку и на новую пока не надеются. Большинство остальных просто не рискуют говорить с начальством о повышении зарплаты.

25% омичей боятся попросить прибавку у руководителя. Больше половины респондентов испытывают страх и волнение, но считают, что разговаривать с руководством все равно необходимо. А 21% горожан считают, что это обычный рабочий процесс.

32% опрошенных отметили, что за последний год им уже повышали зарплату. 27% омичей получали последнюю прибавку в период с 2016 по 2018 год, а 18% - в период с 2014 по 2015 год. У 12% респондентов повышение зарплаты было более 4 лет назад, а у 11% - никогда.