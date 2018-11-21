2018-11-21T09:22:06+03:00
Общество

Стало известно, куда после освобождения из колонии, устроился бывший омский зампред Гамбург

Ему удалось найти работу на нефтезаводе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Юрия Гамбурга признали виновным в превышении должностных полномочий.Юрия Гамбурга признали виновным в превышении должностных полномочий.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
Изменить размер текста:

Бывший первый заместитель губернатора Омской области, выйдя на свободу по УДО, добивался пересчета ему срока проведенного в изоляторе. По новым правилам, день, проведенный там, теперь засчитывается за 1,5. Юрию Гамбургу это было нужно, чтобы закрыть судимость. Ведь даже после освобождения был наложен ряд ограничений - в том числе бывший заключенный не мог менять место жительства без разрешения.

Вероятно, разобравшись с этими проблемами, Гамбург трудоустроился другом городе. По данным «Коммерческих вестей», он занял руководящую должность Антипинского НПЗ. Также сообщается, что у экс-чиновника есть два кабинета в офисах в Москве и Тюмени.

Напомним, Юрия Гамбурга задержали в 2014-м. Спустя два года его признали виновным в превышении должностных полномочий. Он участвовал в махинацией с земельными наделами в Чукреевке. Его приговорили к 5,5 годам колонии. Но с учетом отбытого в СИЗО срока выпустили по условно-досрочному освобождению в апреле 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омский экс-чиновник Юрий Гамбург - суду: Вы можете долго сидеть, но мне как-то не хочется! (Подробнее...)

Еще больше материалов по теме: «Первый зампред правительства Омской области Гамбург обвиняется в превышении должностных полномочий»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский депутат Путинцев принес в горсовет 100 триллионов долларов
80% омичей мечтают о повышении зарплаты
Завод «МилкОм» расширяется ко дню рождения
Ученики из омской школы № 58 вынуждены есть в столовой с плесенью на стенах
В Омске грузовик переехал мужчину, лежавшего посреди дороги
В Омской области из-за неисправной печки погибла пенсионерка
Сбербанк запустил программу по оформлению ипотеки на вторичном рынке недвижимости без предоставления отчета об оценке объекта
Появилось видео из квартиры, где у омички из окна выпал ребенок
Омский водитель сбил 14-летнюю школьницу, обматерил и скрылся с места
Омич с крупной суммой денег вышел из вагона в Уссурийске и пропал
В Омске сдали долгострой, дольщики которого ждут квартиры уже 3 года
Больше 17 тысяч омичей проголосовали за имя для аэропорта
На трассе под Омском разбились сразу 4 машины
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
Владельцу закрытого «Первомайского» насчитали новый долг почти в 2 млн
В Омске в одном из парков заливают каток-лабиринт
Омский министр заявил, что хлеб должен дорожать каждый год
Пьяный омич выпал из окна на третьем этаже
Народному артисту Михаилу Ульянову, прославившему Омск на всю страну, исполнился бы 91 год
В Омской области не будут захоранивать мусор
В Омске сдали еще один долгострой