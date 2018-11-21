Стало известно, куда после освобождения из колонии, устроился бывший омский зампред Гамбург

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-21T09:22:06+03:00

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Бывший первый заместитель губернатора Омской области, выйдя на свободу по УДО, добивался пересчета ему срока проведенного в изоляторе. По новым правилам, день, проведенный там, теперь засчитывается за 1,5. Юрию Гамбургу это было нужно, чтобы закрыть судимость. Ведь даже после освобождения был наложен ряд ограничений - в том числе бывший заключенный не мог менять место жительства без разрешения.

Вероятно, разобравшись с этими проблемами, Гамбург трудоустроился другом городе. По данным «Коммерческих вестей», он занял руководящую должность Антипинского НПЗ. Также сообщается, что у экс-чиновника есть два кабинета в офисах в Москве и Тюмени.

Напомним, Юрия Гамбурга задержали в 2014-м. Спустя два года его признали виновным в превышении должностных полномочий. Он участвовал в махинацией с земельными наделами в Чукреевке. Его приговорили к 5,5 годам колонии. Но с учетом отбытого в СИЗО срока выпустили по условно-досрочному освобождению в апреле 2017 года.

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