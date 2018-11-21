Ученики из омской школы № 58 вынуждены есть в столовой с плесенью на стенах
В омских группах в социальных сетях появились довольно жуткие фото из столовой в школе № 58, в которой ежедневно вынуждены питаться учащиеся. На снимках видно, что потолки и даже часть стен плотным слоем покрывает черная плесень. Добавим, что вдыхать ее споры может быть очень опасно для здоровья.
Пресс-служба омской мэрии довольно оперативно откликнулась на эту информацию:
- Специалистами департамента образования администрации города Омска и специализированной организацией будет проводиться обследование вытяжной вентиляции на пищеблоке, - говорится в комментарии официального представителя горадминистрации, размещенном под постом.
Впрочем, другие подписчики рассказывают, что такая ситуация не единичная - плесень на стенах школ как в городе, так и в районах области.