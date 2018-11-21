В Омске грузовик переехал мужчину, лежавшего посреди дороги
Шансов на спасение у него не было
Фото: пресс-служба УГИБДД России по Омской области
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 ноября примерно в 20.00. Ехавший по улице Лескова водитель грузовика поздно заметил лежавшего прямо посреди дороги человека и уже не успел затормозить. Тяжелая машина переехала, видимо, заснувшего мужчину.
Шансов выжить у 42-летнего пострадавшего не было. Он скончался на месте происшествия. Бригаду «скорой помощи» вызвали только, чтобы зафиксировать его смерть.
- Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.