2018-11-21T08:14:45+03:00
Происшествия

В Омской области из-за неисправной печки погибла пенсионерка

Пожилая женщина не почувствовала запаха дыма
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области из-за неисправной печки погибла пенсионеркаВ Омской области из-за неисправной печки погибла пенсионеркаФото: Федор СКВОРЦОВ
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Накануне днем пожарные тушили дом в деревне Самохвалово Муромцевского района. Пенсионерка жила одна в небольшом частном доме. В доме размером 8x5 метров пожар возник в районе печки. Как сообщили в пресс-службе МЧС, огнем была повреждена стена и пол дома вокруг нее. По всей видимости, печь была неисправна, поэтому и загорелась.

Пожилая женщина не почувствовала запах дыма и задохнулась угарным газом. Пожарные приехали быстро, огонь потушили буквально за 15 минут, но спасти пенсионерку уже не удалось.

К тушению пожара от МЧС России привлекались 4 человек и 2 единицы техники.

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