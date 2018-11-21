Появилось видео из квартиры, где у омички из окна выпал ребенок

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-21T07:09:26+03:00

28-летняя Алена, которая находится в розыске Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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На улице Пригородной накануне молодой 21-летний студент обнаружил ребенка в сугробе. Маленькая девочка лежала на снегу в одной майке. Оказалось, что малышка выпала из окна. Парень отнес ребенка домой и вызвал скорую и полицию.

Приехавшие полицейские установили, что малышка с матерью еще тремя детьми жила в квартире, которую им предоставила добродушная женщина. Однако мать отправила троих детей в профилакторий, а маленькую 1,5-летнюю девочку оставила в квартире с запиской. В записке мать написала, что не может больше воспитывать детей. Девочка, оставшись одна, выпала из окна.

Сейчас мать, 28-летнюю Алену разыскивают полицейские, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав. С девочкой же все хорошо, она сейчас восстанавливается в больнице.

Если кто-то располагает информацией, которая поможет разыскать женщину позвоните в отдел полиции № 8 УМВД России по городу Омску по телефонам: 79-36-02, 79-23-84, 79-22-83, 79-32-84.