2018-11-21T07:06:28+03:00
Происшествия

Омский водитель сбил 14-летнюю школьницу, обматерил и скрылся с места

У подростка диагностировали травмы головы и позвоночника
Анна МИКУЛА
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Девочку с травмами увезли в больницу.Девочку с травмами увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сразу в нескольких омских пабликах в соцсети «ВКонтакте» появился пост об омском водителе на иномарке. Сообщается об инциденте, который произошел в начале восьмого вечера 20 ноября в Ленинском округе. По словам очевидцев, мужчина ехал с выключенными фарами, не заметил на дороге школьницу, сбил ее. Потом вместо помощи обматерил и скрылся с места ДТП.

- Ребенок был сбит предположительно белой или светло-серой «Хондой». За рулем был молодой человек с бородой. Помощь не оказал, скрылся с места ДТП. Живет в Ленинском округе Омска, госномер начинается на А8. Больше ребенок ничего не запомнил. Может, кто его знает лично или номер машины. За вознаграждение! Заявление в полицию написано, ребенок госпитализирован, - сообщила мама пострадавшего подростка Наталья Матвеева.

Как выяснилось, 14-летняя девочка получила травмы головы и позвоночника.

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