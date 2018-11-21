В Омске сдали долгострой, дольщики которого ждут квартиры уже 3 года

СЕГОДНЯ 04:51 2018-11-21T04:51:54+03:00

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Больше трех лет омичи, купившие квартиры в доме по улице Успешная, ждут свое жилье. Схема, по которой велось возведение дома, иначе как мутной и не назовешь. Участок принадлежал одной фирме, которая получила разрешение на строительство дома. Его она передала в аренду другой компании. А уже эти две фирмы в качестве застройщика-инвестора привлекли ЖСК "Статус".

Впрочем, как показала проверка прокуратуры, данный кооператив не имел право привлекать деньги дольщиков. ЖСК оштрафовали. Неудивительно, что на доме начались проблемы. Сроки сдачи 139-квартирной многоэтажки неоднократно переносились. После повторной проверки выяснилось: ЖСК "Статус" продолжает собирать деньги, при этом строительство толком не велось. Тогда силовики завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Но добиться возведения дома после трех лет мытарств омичей все-таки удалось.

- В ближайшее время застройщиком будет осуществляться передача квартир собственникам жилых помещений, - пояснили в областной прокуратуре.