2018-11-20T14:41:12+03:00
Общество

Владельцу закрытого «Первомайского» насчитали новый долг почти в 2 млн

По версии депимущества, он задолжал за аренду земли под кинотеатром
Анна МИКУЛА
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В здание вложили около 600 млн рублей.В здание вложили около 600 млн рублей.
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В омском арбитражном суде возобновилось рассмотрение дела по кинотеатру «Первомайский». В этот раз с владельца несчастливого здания, которое закрыли практически сразу после реконструкции, требуют долг за аренду земли. Чиновники омского депимущества насчитали за год около 2 млн рублей.

По данным «Города 55», причиной для перерыва в процессе оказалась экспертиза по вопросу об определении рыночной стоимости земельного участка, на котором расположено здание кинотеатра. 28 сентября ООО «Центр независимой экспертизы и оценки «АРУС» предоставило заключение об итогах экспертизы. Теперь у обеих сторон процесса есть время до 13 декабря для подготовки своих отзывов на результаты экспертизы.

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