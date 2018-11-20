Владельцу закрытого «Первомайского» насчитали новый долг почти в 2 млн

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-20T14:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В омском арбитражном суде возобновилось рассмотрение дела по кинотеатру «Первомайский». В этот раз с владельца несчастливого здания, которое закрыли практически сразу после реконструкции, требуют долг за аренду земли. Чиновники омского депимущества насчитали за год около 2 млн рублей.

По данным «Города 55», причиной для перерыва в процессе оказалась экспертиза по вопросу об определении рыночной стоимости земельного участка, на котором расположено здание кинотеатра. 28 сентября ООО «Центр независимой экспертизы и оценки «АРУС» предоставило заключение об итогах экспертизы. Теперь у обеих сторон процесса есть время до 13 декабря для подготовки своих отзывов на результаты экспертизы.