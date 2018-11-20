2018-11-20T14:24:14+03:00
Общество

В Омске в одном из парков заливают каток-лабиринт

На нем смогут одновременно разместиться 280 человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске в одном из парков заливают каток-лабиринтВ Омске в одном из парков заливают каток-лабиринтФото: Олег ЗОЛОТО
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В парке имени 30-летия ВЛКСМ уже стали заливать каток, как и в прошлом году, его зальют прямо между деревьев. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, он будет располагаться на том же месте, что и в прошлом году – со стороны улицы Масленникова.

Благодаря тому, что в парке убрали больные и зараженные деревья, места для катания стало даже больше.

- В этом году площадь катка увеличится на 350 квадратных метров и составит 2 000 квадратных метров. Здесь смогут одновременно кататься до 280 человек, - сказал руководитель парка Илья Очкин.

Каток будет залит лабиринтом, его также оборудуют светодиодной иллюминацией и прожекторами. В прошлом году такая идея вызвала у омичей восторг. Стоимость выхода на лед составит 100 рублей, аренда коньков – 150 рублей.

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