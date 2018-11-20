Омский министр заявил, что хлеб должен дорожать каждый год

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-20T14:02:28+03:00

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Сегодня, 20 ноября, в омском «Доме журналиста» прошла пресс-конференция регионального министра сельского хозяйства Максима Чекусова. Он поделился соображениями по поводу подорожания хлеба. По мнению чиновника, повышать его стоимость надо каждый год, но ненамного.

- Повышение цен на хлеб раз в три года болезненно. По данным Росстата, с 2015 года цена на хлеб выросла на 1,5 %. А у нас каждый год инфляция в 5 %. Хлебопекам не повышали зарплату три года, - заявил Чекусов. - Хлебопеки тоже люди, и им нужно повышать зарплату.

Кстати, хлеб все-таки подорожает. Ожидается, что его цена поднимется на 10-20 процентов, то есть, на 4-5 рублей за буханку.