2018-11-20T14:02:28+03:00
Общество

Омский министр заявил, что хлеб должен дорожать каждый год

По словам Максима Чекусова, лучше повышать цены чаще, но ненамного
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Хлеб в Омске подорожает.Хлеб в Омске подорожает.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 ноября, в омском «Доме журналиста» прошла пресс-конференция регионального министра сельского хозяйства Максима Чекусова. Он поделился соображениями по поводу подорожания хлеба. По мнению чиновника, повышать его стоимость надо каждый год, но ненамного.

- Повышение цен на хлеб раз в три года болезненно. По данным Росстата, с 2015 года цена на хлеб выросла на 1,5 %. А у нас каждый год инфляция в 5 %. Хлебопекам не повышали зарплату три года, - заявил Чекусов. - Хлебопеки тоже люди, и им нужно повышать зарплату.

Кстати, хлеб все-таки подорожает. Ожидается, что его цена поднимется на 10-20 процентов, то есть, на 4-5 рублей за буханку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Омском разбились сразу 4 машины
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
Владельцу закрытого «Первомайского» насчитали новый долг почти в 2 млн
В Омске в одном из парков заливают каток-лабиринт
Пьяный омич выпал из окна на третьем этаже
Народному артисту Михаилу Ульянову, прославившему Омск на всю страну, исполнился бы 91 год
В Омской области не будут захоранивать мусор
В Омске сдали еще один долгострой
В Омске осудили шесть наркоторговцев
В Омской области в школах и садиках детям не давали фрукты и мясо
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно с Центром «Каритас» провела благотворительную акцию для омских бездомных
В РЭК рассказали, как в Омске будет дорожать коммуналка
Омские энергетики получили высокую оценку готовности к энергоснабжению потребителей в осенне-зимний период
Нарушители платят дважды
В Омске случился очередной потоп
В Омске еще на 6 маршрутах будут принимать повременные проездные
Первая кредитная карта от МТС и Mastercard стала доступна омичам
«Прямая линия» с руководителем филиала «Омскэнерго»
Абоненты «Ростелекома» в Омске проговорили почти четыре миллиона минут по мобильной связи в 2018 году
OFFZONE собрала более 700 экспертов по практической кибербезопасност
Смертельное ДТП: Под Омском легковушка на всей скорости столкнулась с КамАЗом
Полиция накрыла липовый медцентр, где омичей пугали болезнями
Омича, с особой жестокостью убившего пенсионерку, отправили за решетку на 14 лет
Леонид Парфенов предположил, что Летова намеренно исключили из голосования на имя для омского аэропорта
Экс-губернатор Полежаев иронично высказался об аресте бывшего соперника на выборах
В Омске полностью выгорело новое авто
Дорожники обещали убрать каток на месте потопа на Лермонтова до утра
Пьяный омич устроил дебош в канадском посольстве в Москве