2018-11-20T13:43:48+03:00
Происшествия

Пьяный омич выпал из окна на третьем этаже

Мужчина получил травмы, его увезли на скорой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич выпал из окна на третьем этажеПьяный омич выпал из окна на третьем этажеФото: vk.com
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В соцсетях омичи сообщают о несчастном случае, который случился накануне вечером на Левом берегу. Как пишут очевидцы, мужчина выпал из окна третьего этажа пятиэтажки. Происшествие случилось на улице Звездной в Кировском округе.

Омичи в комментариях к записи сообщают, что скорая ехала долго, потом карета стояла возле дома еще 30 минут.

Мужчина получил травмы, но остался жив. Сейчас полицейским нужно установить все причины несчастного случая. По словам соседей, мужчина был пьян, поэтому и выпал из окна.

В комментариях жители города беспокоятся, что это не первое падение людей с высоты в этом районе.

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