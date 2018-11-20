2018-11-20T13:31:32+03:00
Общество

Народному артисту Михаилу Ульянову, прославившему Омск на всю страну, исполнился бы 91 год

Наш знаменитый земляк родился 20 ноября
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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Сегодня, 20 ноября, день рождения Михаила Ульянову. Всенародно любимому актеру, на фильмах с которым воспитаны несколько поколений, исполнился бы 91 год.

Знаменательную дату решили отметить большим кинопоказом с участием Ульянова в секторе литературы по искусству «Пушкинки» (3 этаж, ауд. 327).

- Любой желающий сможет посмотреть художественные фильмы с участием Михаила Ульянова. Особое место в коллекции видеотеки сектора занимает киноэпопея Юрия Озерова в пяти фильмах «Освобождение», - рассказали в пресс-службе областного правительства. - Также можно посмотреть киноленты «Братья Карамазовы», «Бег», «Принцесса Турандот», «Егор Булычев и другие», «Легенда о Тиле» и познакомиться с книгами и публикациями из периодических изданий о жизни и творчестве актера.

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