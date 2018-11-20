2018-11-20T14:00:35+03:00
Общество

В Омской области не будут захоранивать мусор

Главная задача властей сейчас – рассчитать тариф
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Если собственники вовремя не побеспокоятся, может так получиться, что мусоровоз 1 января не приедет к их дому.Если собственники вовремя не побеспокоятся, может так получиться, что мусоровоз 1 января не приедет к их дому.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Напомним, с 1 января по федеральному закону вывозом отходов по всей стране должны заниматься единые мусорные операторы – у нас это ООО «Магнит». Собственники перестанут рассчитываться за услугу в платежках управляющих компаний, а жителям придет отдельная квитанция за мусор. Министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов рассказала, как будет выглядеть новая система уборки мусора.

- Региональный оператор должен забирать отходы от контейнерной площадки, которая расположена в жилом секторе, увезти в места сортировки, обработать и передать уже отсортированный мусор либо на переработку, либо на утилизацию, если это необходимо, - объясняет Лобов. - С учетом уже накопленного вреда мы пришли к соглашению с региональным оператором, что процент захоронения будет минимальным, чтобы нам не возводить новые полигоны. Сырье будет максимально вовлечено во вторичную обработку.

Но до того, как регион полностью перейдет на новую систему утилизации мусора, предстоит решить ряд сложных вопросов - утвердить территориальную схему контейнерных перевозок, а также решить, кто будет вывозить мусор - региональный оператор своими силами или местные компании, занимавшиеся этим раньше.

Начальник госжилинспекции и член общественной палаты Омской области Владимир Бурых, считает, что важно сейчас проводить и информационную работу с населением.

- Тема сложная, многие омичи не в курсе, что их ждет с 1 января. Поэтому нужно как можно больше писать об изменениях в системе вывоза мусора. Люди должны знать, что до середины декабря они должны уведомить минприроды и оператора о том, что их контейнерной площадки нет в территориальной схеме. Если не будет писем от жильцов, то и договор с оператором автоматически заключат через управляющую компанию, когда выгоднее все же заключение договоров с жильцами напрямую, - сказал Владимир Бурых.

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