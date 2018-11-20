2018-11-20T12:54:03+03:00
Общество

В Омске сдали еще один долгострой

В свои квартиры смогут въехать дольщики дома на улице Завертяева
Анна МИКУЛА
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Пока в эксплуатация сдали только первый дом в микрорайоне «Завертяева-1».Пока в эксплуатация сдали только первый дом в микрорайоне «Завертяева-1».
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В Омске, наконец-то, сдали многострадальную высотку на улице Завертяева. 139-квартирный дом обещали ввести в эксплуатацию еще в третьем квартале 2015 года. Но сроки переносили несколько раз.

После многочисленных представлений прокуратуры застройщику за незаконное использование средств дольщиков, дело сдвинулось с мертвой точки.

- 20 ноября 2018 года акты о соответствии дома всем строительным нормам и подключении его к городским коммунальным услугам подписаны компетентными органами, выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В ближайшее время застройщиком будет осуществляться передача квартир собственникам жилых помещений.

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