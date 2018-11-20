В Омске сдали еще один долгострой
В Омске, наконец-то, сдали многострадальную высотку на улице Завертяева. 139-квартирный дом обещали ввести в эксплуатацию еще в третьем квартале 2015 года. Но сроки переносили несколько раз.
После многочисленных представлений прокуратуры застройщику за незаконное использование средств дольщиков, дело сдвинулось с мертвой точки.
- 20 ноября 2018 года акты о соответствии дома всем строительным нормам и подключении его к городским коммунальным услугам подписаны компетентными органами, выдано разрешение на ввод дома в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В ближайшее время застройщиком будет осуществляться передача квартир собственникам жилых помещений.