В Омске осудили шесть наркоторговцев
Шесть молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет признали виновными в сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Как сообщили в полиции, молодые люди создали интернет-магазин и продавали наркотики. Доставку товара они осуществляли с помощью закладок.
При задержании наркоторговцев у них изъяли 700 граммов наркотиков. Чтобы доказать причастность к распространению наркотиков всех обвиняемых, полицейским пришлось провести больше 50 экспертиз и опросить около 70 свидетелей.
Суд полностью признал их вину и назначил наказание – оптовые закладчики получили от 6,5 до 7,5 лет тюрьмы, а розничные по 6 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.