2018-11-20T12:38:41+03:00
Происшествия

В Омске осудили шесть наркоторговцев

Они продавали наркотики в интернет-магазине
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске осудили шесть наркоторговцевВ Омске осудили шесть наркоторговцевФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Шесть молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет признали виновными в сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Как сообщили в полиции, молодые люди создали интернет-магазин и продавали наркотики. Доставку товара они осуществляли с помощью закладок.

При задержании наркоторговцев у них изъяли 700 граммов наркотиков. Чтобы доказать причастность к распространению наркотиков всех обвиняемых, полицейским пришлось провести больше 50 экспертиз и опросить около 70 свидетелей.

Суд полностью признал их вину и назначил наказание – оптовые закладчики получили от 6,5 до 7,5 лет тюрьмы, а розничные по 6 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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