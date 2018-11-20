2018-11-20T12:19:08+03:00
Общество

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно с Центром «Каритас» провела благотворительную акцию для омских бездомных

С приходом настоящих зимних холодов наступили нелегкие времена и для людей без определенного места жительства, обитающих на улицах Омска
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Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совместно со своим социальным партнером благотворительной организации «КАРИТАС» предприняло благотворительную акцию чтобы помочь им пережить холодный сезон.

Инициаторами акции стали руководитель Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Омского городского Совета Владимир Гуселетов и член Партии Сергей Чистяков.

Омское отделение благотворительной организации «КАРИТАС» действует уже 25 лет. Ежегодно помощь от организации получают 40 тысяч человек. На территории Западной Сибири она реализует 30 проектов, направленных на социальную, психологическую и медицинскую помощь людям, оказавшейся в сложной жизненной ситуации и нуждающимся семьям. Организация оказывает услуги медицинского патронажа, обучает уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья, оказывает продуктовую и вещевую поддержку малообеспеченным и нуждающимся, реализует программы по социализации и обучению детей, а также проекты, направленные на противодействие распространению социально-опасных заболеваний, в частности, туберкулеза легких.

Ежедневно сотрудники Центра «Каритас» с бесплатным горячим питанием и медиками выезжают в город, чтобы оказать необходимую помощь бездомным. В этот раз к ним присоединились активисты Регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, приготовившие для нуждающихся продуктовые наборы.

По традиции, местом встречи волонтеров «Каритас» и бездомных становится площадка недалеко от гостиницы по адресу Красный переулок, 6, в Привокзальном поселке. Именно здесь и в этот раз, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогли получить полноценный горячий обед, необходимое обследование и медицинскую помощь, а также продуктовые наборы от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, которых им хватит на некоторое время.

« Оказывать такую помощь необходимо, ведь она снижает риски несчастных случаев среди бездомных. Люди оказываются на улице зачастую не по своей воле, некоторые хотят и могут выкарабкаться из этого состояния – главное дать им шанс и вовремя оказать помощь. Общество не должно допускать, чтобы временная слабость стоила этим людям жизни или здоровья. Такие акции мы планируем проводить и впредь» рассказал депутат Владимир Гуселетов.

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