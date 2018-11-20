2018-11-20T12:37:11+03:00
Общество

В Омской области в школах и садиках детям не давали фрукты и мясо

А в одном из учебных заведений Роспотребнадзор нашел кишечную палочку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области в школах и садике нашли многочисленные нарушенияВ Омской области в школах и садике нашли многочисленные нарушенияФото: Олег УКЛАДОВ
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Роспотребнадзор провели проверку трех школ и садика на севере Омской области. Специалисты с проверкой приехали в усть-ишимский лицей «Альфа», школу села Паново Усть-Ишимского района, Семеновский детский сад «Колобок» и усть-шишевскую школу Знаменского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там они выявили многочисленные нарушения. Например, перегоревшие лампы в кабинетах меняют несвоевременно, в мастерских нет аптечек для оказания медпомощи, мебель в классах изношена, а форточки в кабинетах не открываются.

В одном из пищеблоков специалисты нашли бактерии кишечной палочки. Также реальное меню не соответствовало написанному – детям не выдавали фрукты и мясо говядины. В садике детей кормили продуктами с содержанием растительных жиров, что недопустимо по всем нормам.

Сейчас специалисты составили протоколы об административных нарушениях, в образовательных учреждениях должны устранить все недочеты.

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