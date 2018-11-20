В Омской области в школах и садиках детям не давали фрукты и мясо
Роспотребнадзор провели проверку трех школ и садика на севере Омской области. Специалисты с проверкой приехали в усть-ишимский лицей «Альфа», школу села Паново Усть-Ишимского района, Семеновский детский сад «Колобок» и усть-шишевскую школу Знаменского района, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там они выявили многочисленные нарушения. Например, перегоревшие лампы в кабинетах меняют несвоевременно, в мастерских нет аптечек для оказания медпомощи, мебель в классах изношена, а форточки в кабинетах не открываются.
В одном из пищеблоков специалисты нашли бактерии кишечной палочки. Также реальное меню не соответствовало написанному – детям не выдавали фрукты и мясо говядины. В садике детей кормили продуктами с содержанием растительных жиров, что недопустимо по всем нормам.
Сейчас специалисты составили протоколы об административных нарушениях, в образовательных учреждениях должны устранить все недочеты.