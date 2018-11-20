2018-11-20T11:42:12+03:00
Общество

В Омске затруднились назвать максимальный тариф за вывоз мусора

Она определится после того, как пройдут все конкурсные процедуры
Анна МИКУЛА
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Если собственники вовремя не побеспокоятся, может так получиться, что мусоровоз 1 января не приедет к их дому.Если собственники вовремя не побеспокоятся, может так получиться, что мусоровоз 1 января не приедет к их дому.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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До перехода на новую оплаты вывоза мусора осталось 1,5 месяца, а омичам только сейчас начали объяснять смысл системы. Теперь плату будут взимать не за транспортировку или утилизацию твердых бытовых отходов, а за обращение с ними.

При этом мусором будут заниматься не управляющие компании, а региональный оператор, с которым горожане должны будут самостоятельно заключать договоры. В итоге в конкурсе победила компания ООО «Магнит».

- Глубокая переработка может не входить в тариф. Мы надеемся, что это будет достойный уровень, который позволит закрыть свои расходы, - цитирует «Омск-информ» заместителя руководителя ООО «Магнит» Константин Шакко.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов отметил, что перечень услуг расширяется. В квитанции по содержанию жилья строку за вывоз мусора заменять уборка контейнерной площадки, принадлежащую дому.

- Ввиду того, что сейчас задается много вопросов относительно объема тарифа за услугу обращения ТКО, поясню следующее, - заявил министр. - Нужно понимать, что тариф устанавливает Региональная энергетическая комиссия Омской области, исходя из документов, предоставленных региональным оператором, и действующей нормативной базы. Региональное правительство не может комментировать порядок цифр тарифа - оно должно создать условия для оперативного внедрения новой системы обращения с ТКО. Именно поэтому любые озвучиваемые сейчас цифры, до утверждения тарифа РЭК, необходимо воспринимать с большой долей условности.

Окончательный тариф станет известен после того, как пройдут все конкурсные процедуры.

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Мы уже не раз писали о том, что с января омичам начнут присылать новые квитанции. Платить за вывоз отходов придется по-другому и, скорее всего, гораздо больше. Тем не менее, мало кто из жителей знает о грядущей мусорной реформе. А нюансов и проблемных вопросов в ней много. «Комсомолка» рассказывает на некоторые из них. (Подробнее...)

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