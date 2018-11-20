В РЭК рассказали, как в Омске будет дорожать коммуналка

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-20T12:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С первого января 2019 года ставка НДС увеличится с 18% до 20%. Поэтому, как сообщили в администрации города, планируется увеличить цены на услуги ЖКХ.

В первом и во втором полугодии цены на коммуналку поднимутся примерно на 1,7 процентов. Поскольку все ресурсоснабжающие предприятия работают по общей системе налогообложения, они приняли решение поднять цены на услуги ЖКХ вместе с повышением ставки налога на добавленную стоимость.

- Размер платы граждан за коммунальные услуги будет меняться и с 1 января, и с 1 июля. Однако в целом за год граждане заплатят столько же, сколько платили бы, если бы повышение состоялось только с 1 июля, поскольку, по сути, годовой рост распределен не на вторые полгода, как это делалось обычно, а на весь год, - рассказали в заявили в РЭК.