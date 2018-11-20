2018-11-20T10:42:25+03:00
Происшествия

В Омске случился очередной потоп

Теперь вода заливает микрорайон Прибрежный
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске случился очередной потопВ Омске случился очередной потопФото: vk.com
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В Омске второй раз за сутки случился крупный прорыв трубы. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на этот раз затопило улицу в микрорайоне Прибрежный на Левом берегу города.

По опубликованной фотографии видно, что там произошел прорыв, машины колесами утопают в воде. Целая улица превращается в море. В «ОмскВодоканале» уже сообщили, что на место выехали их специалисты.

Напомним, что вчера коммунальная авария случилась на улице Лермонтова. Там затопило улицу, близлежащие дома и двор школы. Больше 850 человек остались без холодной воды на целый день. Вода быстро замерзала, поэтому улица и все в округе превратилось в каток. Коммунальщики устраняли последствия аварии до утра сегодняшнего дня.

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