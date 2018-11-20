2018-11-20T10:04:56+03:00
Общество

В Омске еще на 6 маршрутах будут принимать повременные проездные

Теперь они станут удобнее для омичей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске еще на шести маршрутах будут принимать повременные проездныеВ Омске еще на шести маршрутах будут принимать повременные проездныеФото: vk.com
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С 21 ноября еще шесть омских маршрутов, которые обслуживают частники совместно с муниципальными автобусами, станут доступнее для омичей. Как сообщили в администрации города, теперь рассчитаться повременным проездным омичи смогут на маршрутах № 22, 51, 59, 61, 63, 110.

Напомним, что повременной проездной позволяет в течение 45 минут совершить пересадку, не доплачивая за еще одну поездку. Две поездки, таким образом, будут стоить суммарно 22 рубля.

Ранее не доплачивать за пересадку можно было только на муниципальном транспорте, и только на некоторых маршрутах частников - на маршрутах №№ 20Н, 55Н, 40, 72.

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