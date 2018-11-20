Смертельное ДТП: Под Омском легковушка на всей скорости столкнулась с «Камазом»
Накануне под Омском произошла страшная авария. На дороге Тюмень-Омск в районе 496 километра столкнулись «Камаз» и легковушка «Хендай солярис», сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.
50-летний водитель машины «Хендай» хотел обогнать машину и выехал на полосу встречного движения. Не рассчитав свои силы, он не успел вернуться на свою полосу и столкнулся с «Камазом». Машины после ДТП превратились в груду металла.
В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы, он умер на месте. Приехавшие медики обнаружили пассажира легковушки еще живым, но от полученных травм он скончался в скорой. 26-летнему водителю «Камаза» медицинская помощь не понадобилась.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.