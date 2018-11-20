2018-11-20T07:58:31+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: Под Омском легковушка на всей скорости столкнулась с «Камазом»

Пассажир легковушки умер в скорой, водитель скончался на месте
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под Омском легковушка на всей скорости столкнулась с «Камазом»Под Омском легковушка на всей скорости столкнулась с «Камазом»Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне под Омском произошла страшная авария. На дороге Тюмень-Омск в районе 496 километра столкнулись «Камаз» и легковушка «Хендай солярис», сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

50-летний водитель машины «Хендай» хотел обогнать машину и выехал на полосу встречного движения. Не рассчитав свои силы, он не успел вернуться на свою полосу и столкнулся с «Камазом». Машины после ДТП превратились в груду металла.

В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы, он умер на месте. Приехавшие медики обнаружили пассажира легковушки еще живым, но от полученных травм он скончался в скорой. 26-летнему водителю «Камаза» медицинская помощь не понадобилась.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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